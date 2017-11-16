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    МИД России: Нагорно-карабахское урегулирование - приоритет нашей международной повестки

    Захарова: Вопрос о причинах отзыва американской стороной своего представителя необходимо адресовать непосредственно Госдепу США

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Тема нагорно-карабахского урегулирования является приоритетной в международной повестке России.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос журналистов о возможном отзыве американского сопредседателя из состава МГ ОБСЕ.

    "Если будет на одного сопредседателя меньше, то формат изменится", - заявил М. Захарова.

    По ее словам, вопрос о причинах отзыва американской стороной своего представителя необходимо адресовать непосредственно Госдепу США.

    "Для нас тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта в международной повестке является приоритетной, потому что речь идет о наших не просто соседях. Для нас речь идет о народах, с которыми нас связывает не просто формальная сторона международно-правовых документов и обязательств, нас связывает жизнь, судьба", - подчеркнула представитель МИД России.

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