МИД распространило заявление в связи с 25-й годовщиной оккупации Агдама

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Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ МИД Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 25-й годовщиной оккупации Агдама

Как сообщает Report, 23 июля 1993 г. в ходе военной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики был оккупирован Агдам, административный центр не входившего в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Агдамского района, один из крупнейших городов Нижнего Карабаха: "В результате агрессии была захвачена большая часть Агдамского района, общая площадь которого составляет 1154 км2, где располагается 138 населённых пунктов, а проживавшее там население подверглось этнической чистке. Арменией нанесён значительный ущерб государственной и частной собственности района. Вследствие оккупации было разорено и разрушено 122 населённых пункта, 24 тысячи 446 жилых домов, 48 промышленных и строительных предприятий, 160 зданий школ, 65 центров здравоохранения, 373 объекта культурной инфраструктуры, 1 театр и т.д. Шесть тысяч жителей района пали во время боёв по обороне Агдама. А футбольный клуб «Карабах» из Агдама стал одним из редчайших в мировом масштабе примеров команд, функционирующих в изгнании. В настоящее время более 153 000 человек из 200 000 жителей района проживают в различных уголках Азербайджана в качестве вынужденных переселенцев.

Значительная часть из множества располагавшихся на оккупированных территориях исторических памятников подверглись разрушению, искусственному изменению внешнего вида и незаконным археологическим раскопкам. Среди них могут быть упомянуты относящееся ко II тыс. до н.э. городище Узерликтепе недалеко от города Агдам, храм VI века, а также гробница и каменные памятники XIV века в селении Кенгерли, мавзолей Гутлу Сары Мусаоглу 1314 г. в селении Хачындербенд, относящееся к XVIII-XIX векам наследие Карабахского ханства: крепость Шахбулаг, дворец и усыпальницы ханской династии и т.д. Знаменитый Музей хлеба в Агдаме был разрушен, а Джума-мечеть превращена в загон для скота. Дабы искоренить память об исконном азербайджанском населении этих земель, оккупанты пошли на изменение самого названия Агдама, что делает совершенно очевидными цели, преследуемые Арменией.

В резолюции № 822, принятой Советом Безопасности ООН в связи с захватом Кельбаджара в апреле 1993 года, было поручено подготовить график вывода армянских войск с оккупированных территорий. Но, как отмечается в отчёте председателя Минской Конференции СБСЕ (ныне - ОБСЕ) Марио Рафаэлли от 27 июля 1993 г., когда 22-23 июля 9 государств-участников Конференции собрались в Риме для утверждения указанного графика, армяне захватили Агдам, хотя ранее уверяли, что не имеют подобных намерений.

Мировое сообщество выразило единогласную позицию относительно захвата Агдама. От имени 9 стран-участниц Минской группы СБСЕ было «решительно осуждёно это наступление», заявлялось о необходимости «вывода войск с оккупированных территорий». 29 июля 1993 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 853. В ней также содержалось требование «немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил из Агдамского района и других недавно оккупированных территорий Азербайджана». Однако, Армения уклонилась от подчинения этим обязательствам.

Таким образом, были блокированы возможности ещё на том этапе добиться урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и исполнения единогласно принятых по этому поводу резолюций ООН и вследствие захвата всё новых территорий Азербайджана возникла нынешняя тяжёлая ситуация. Согласно отчёту М.Рафаэлли, «немедленный вывод войск с насильственно захваченных ими территорий является самым важным фактором для продвижения мирных переговоров». Из-за неконструктивной позиции, занятой Арменией, несоблюдение этого фундаментального требования остаётся основной причиной неурегулированности конфликта по сей день.

Государство-оккупант Армения, грубо нарушая свои обязательства, вытекающие из Женевских конвенций, продолжает свою незаконную деятельность в Агдамском районе, меняя географические названия, разграбляя находящееся там имущество и устраивая поджоги территорий.

В целом же, оккупация Нагорно-карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов со стороны вооружённых сил Республики Армения, проведение этнической чистки против азербайджанского населения захваченных районов явственно демонстрирует, что истинные намерения Армении заключаются в приобретении территорий путём военной агрессии и оккупации.

Армения должна наконец понять, что оккупация азербайджанских территорий никогда не может привести к желаемым для Армении политическим результатам, а статус-кво оккупации является одной из основных причин самоизоляции Армении и ее системного социально-экономического и демографического кризиса. Прекращение оккупации азербайджанских земель и вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана могут способствовать всестороннему региональному сотрудничеству и способствовать устойчивому миру.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, обеспечение прав вынужденных переселенцев из Агдамского и других оккупированных районов по возвращению на родные земли, устранение тяжёлых последствий конфликта в целом, будучи долгом международного сообщества, наряду с этим является и неотъемлемым бесспорным правом Азербайджанского государства, закреплённым в Уставе ООН.

Азербайджанская сторона сохраняет за собой право восстановить свою территориальную целостность и суверенитет и нарушенные права своих граждан на международно признанных границах, поддерживая международные усилия по быстрому урегулированию конфликта.