МИД: Проведение с Арменией переговоров более 25 лет - самая большая уступка Азербайджана

© Report

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Подобные заявления руководства Армении мы расцениваем как деструктивный шаг, направленный на нарушение переговорного процесса по урегулированию конфликта и сохранению основанного на оккупации статуса-кво".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, представитель МИД подчеркнул, что присутствие ВС Армении на оккупированный территориях Азербайджана и продолжение оккупации непосредственно определяет международную правовую ответственность Армении как стороны конфликта: "Если руководство Армении беспокоит, что достигнутое соглашение остается на бумаге, тогда они должны выполнить требования соответствующих резолюций Совбеза ООН. В этих резолюциях требуется незамедлительный, полный и безоговорочный выход захватнических войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Мы бы хотели напомнить новому руководству Армении, что гражданский статус армянской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана также не изменен. Они совместно с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха продолжают оставаться гражданами Азербайджанской Республики. Последние события в Нагорном Карабахе еще раз демонстрируют, что армянская община нагорно-карабахского региона Азербайджана находится в тотальном рабстве и эксплуатации организованной преступной группировки и мафиозной структуры.

Азербайджанская сторона открыто и однозначно многократно высказывала свою позицию по переговорному процессу. Для скорейшего решения конфликта, обеспечения в регионе мира и безопасности Азербайджан готов продолжить переговоры на основе имеющегося формата и повестки. Цель переговоров в выдворении с оккупированных территорий Азербайджана армянских войск, обеспечении возвращения на родные земли подвергнувшихся этнической чистке вынужденных переселенцев-азербайджанцев.

Армянская сторона должна понимать, что проведение с захватнической страной, Арменией, переговоров в течение более 25 лет – самая большая уступка Азербайджана".