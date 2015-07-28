​МИД Азербайджана прокомментировало информацию о предусмотренном мотошествии российских байкеров в Нагорный Карабах

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало информацию о предусмотренном мотошествии в Армению и на территорию самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" группы российских байкеров "Ночные волки".

Отвечая на запрос Report, руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев сказал, что посольством Азербайджана в Российской Федерации расследуется вопрос относительно визита этой группы на оккупированные Арменией территории Азербайджана. В связи с этим будет дана дополнительная информация.

"Воспользовавшись предоставленной возможностью, хотелось бы напомнить, что незаконный визит на оккупированные азербайджанские территории является нарушением закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса.

Подобные действия являются образцом неуважительного отношения к признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана и к подвергшимся этнической чистке в результате армянской оккупации азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам.

Лица, служащие агитации кровавой этнической чистки, которые под давлением Армении и армянского лобби незаконно посещают оккупированные азербайджанские территории, должны осознавать политическую, юридическую и моральную ответственность своего поступка", - говорится в заявлении.