​МИД Азербайджана распространило заявление об отмене статуса “verified” страницы непризнанного режима в Facebook

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В очередной раз разоблачены попытки Армении и армянской диаспоры в Америке, которые прибегая к мелким шагам, с помощью различных коммерческих операций, пытаются ввести в заблуждение международное сообщество". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что по поручению министерства иностранных дел, посольство Азербайджана в США провело необходимую работу, в результате чего компания Facebook ликвидировала статус “verified”, которая была предоставлена странице Facebook "правительства" непризнанного режима, созданного на оккупированной Арменией территории Азербайджана.