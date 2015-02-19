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    ​МИД Азербайджана распространило заявление об отмене статуса “verified” страницы непризнанного режима в Facebook

    Статус “verified” ликвидирован компанией Facebook

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В очередной раз разоблачены попытки Армении и армянской диаспоры в Америке, которые прибегая к мелким шагам, с помощью различных коммерческих операций, пытаются ввести в заблуждение международное сообщество". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    Он отметил, что по поручению министерства иностранных дел, посольство Азербайджана в США провело необходимую работу, в результате чего компания Facebook ликвидировала статус “verified”, которая была предоставлена странице Facebook "правительства" непризнанного режима, созданного на оккупированной Арменией территории Азербайджана.

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