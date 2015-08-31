МИД Азербайджана распространило заявление

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило отношение к распространенной в СМИ информации по поводу предстоящих 13 сентября этого года незаконных "выборов в органы самоуправления" т.н. сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министерство иностранных дел Азербайджана в очередной раз заявляет, что созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистский режим является результатом агрессии и расовой дискриминации: "Как отмечается в решении, вынесенном 16 июня 2015 года Европейским судом по правам человека по делу "Чырагов и другие против Армении", данный режим управляется и контролируется Арменией и продолжает свое существование за счет военной, политической, финансовой и пр. поддержки этой страны.

Всем известно, что причастная ко многим тяжким преступлениям Армения начала войну против Азербайджана, и применив силу, оккупировала 20% территории страны, включая Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов. Этой страной была произведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Как предусмотрено в принятых Совбезом ООН резолюциях № 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), международная общественность осуждает применение силы против Азербайджана и оккупацию наших территорий, и, отвергая любые нарушающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана акты, отказывается признавать возникшую в результате этих действий ситуацию.

Проведение т.н. "выборов" в очередной раз показывает, что принимая шаги на пути сохранения статуса-кво, укрепления оккупационной политики и своих намерений, Армения не заинтересована в политическом разрешении вооруженного конфликта, а наоборот, придерживается пути, направленного на обострение ситуации".