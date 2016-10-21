МИД Азербайджана прокомментировал cмену французского сопредседателя МГ ОБСЕ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало смену французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил: "Мы пожелали успехов прежнему сопредседателю из Франции Пьеру Андрие в его будущей деятельности. Мы готовы к сотрудничеству на конструктивной основе и совместной деятельности со Стефаном Висконти и другими сопредседателями для скорейшего урегулирования конфликта. Однако, институционально мы ожидаем от сопредседателей Минской группы ОБСЕ обеспечения урегулирования конфликта на основании международных правовых норм и принципов, резолюций Совета безопасности ООН и Хельсинкского заключительного акта в соответствии с их мандатами. Согласно документу ОБСЕ от 1995 года относительно мандата сопредседателей Минской группы, основу их мандата составляют эти документы. К сожалению, за прошедшие 20 лет азербайджанские земли не освобождены от оккупации и в регионе не обеспечены стабильный мир и безопасность.

В соответствии с духом встреч в Вене и Санкт-Петербурге, Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к урегулированию конфликта путем субстантивных переговоров".