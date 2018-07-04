МИД Азербайджана: Нападение и убийство гражданских лиц ВС Армении носит не случайный, а систематический характер

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "4 июля 2017 года в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана в результате обстрела со стороны вооружённых сил Армении были убиты 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и её двухлетняя внучка Захра Гулиева, а 52-летняя Сервиназ Гулиева получила серьёзные ранения. В годовщину этого трагического события мы выражаем глубокие соболезнования семьям покойных, родителям малолетней Захры Гулиевой".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

"Траектория снаряда, отсутствие в селе Алханлы законных военных мишеней или объектов, имеющих какое-либо военное значение, ясно показывают, что целью вооружённых сил Армении было преднамеренное и целенаправленное убийство мирных жителей. Преднамеренное убийство ребёнка и пожилой женщины есть проявление низости, бесчестия и трусости.

За истекшее с момента трагедии время не было предпринято никаких шагов для расследования данного военного преступления, совершённого военно-политическим руководством Армении, напротив – озвучивались заявления с попытками оправдания этого акта террора. В результате вооружённой агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских территорий были совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности, в том числе Ходжалинский геноцид. Такие действия Армении являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности обязательств, вытекающих из Женевских конвенций", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, всё это показывает, что нападение и убийство гражданских лиц вооружёнными силами Армении носит не случайный или исключительный, а систематический характер и является государственной политикой, включенной в учебно-тренировочный процесс вооружённых сил.

"Пользующаяся безнаказанностью Армения не ощущает моральных, политических или правовых ограничений для совершения подобных преступлений.

Во время событий апреля 2016 года вооружённые силы Армении вдоль линии соприкосновения попытались совершить те же устрашающие действия, нацеленные против гражданских лиц и объектов. Однако они получили достойный ответ в результате решительной и профессиональной контратаки Вооружённых сил Азербайджана.

Присутствие вооружённых сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана продолжает представлять собой серьёзную угрозу для регионального мира и безопасности. Чтобы предотвратить эту угрозу, армянские войска должны быть безоговорочно и полностью выведены с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН.

Вооружённые силы Азербайджанской Республики, обладающие высокими боевыми способностями и морально-этическими ценностями, принимают все необходимые меры для защиты суверенных территорий Азербайджана и обеспечения безопасности гражданских лиц", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.