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    МИД Азербайджана: Налбандян, оставаясь верным традиции, выступает с неконструктивными и противоречивыми заявлениями

    Азербайджанская сторона привержена субстантивным переговорам для урегулирования конфликта

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Министр иностранных дел Армении, оставаясь верным своей традиции, выступает с неконструктивными и противоречивыми заявлениями". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.

    По его словам, министр иностранных дел Армении вновь пытается укрепить существующий статус-кво. "А это в свою очередь противоречит неоднократно озвученной позиции президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что статус-кво неприемлем", - заявил Гаджиев. 

    "Азербайджанская сторона, оставаясь приверженной субстантивным переговорам для урегулирования конфликта, позитивно оценивает результаты встречи президентов в Санкт-Петербурге, состоявшейся в конструктивной атмосфере", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана. 

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