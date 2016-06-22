МИД Азербайджана: Налбандян, оставаясь верным традиции, выступает с неконструктивными и противоречивыми заявлениями

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Министр иностранных дел Армении, оставаясь верным своей традиции, выступает с неконструктивными и противоречивыми заявлениями". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.

По его словам, министр иностранных дел Армении вновь пытается укрепить существующий статус-кво. "А это в свою очередь противоречит неоднократно озвученной позиции президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что статус-кво неприемлем", - заявил Гаджиев.

"Азербайджанская сторона, оставаясь приверженной субстантивным переговорам для урегулирования конфликта, позитивно оценивает результаты встречи президентов в Санкт-Петербурге, состоявшейся в конструктивной атмосфере", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.