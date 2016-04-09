Премьер РФ: Россия должна сохранить ВТС и с Арменией, и с Азербайджаном

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость сохранения военно-технического сотрудничества (ВТС) России и с Арменией, и с Азербайджаном, так как это способствует сохранению баланса сил в регионе.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия".

"Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, - мы же прекрасно понимаем: это место пустым не будет. Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится. Но в то же время это может даже в известной степени разрушить баланс, который существует, в связи с тем, что мы понимаем, каковы запросы наших партнеров, и все представляют себе, каков расклад сил в регионе", - сказал Д.Медведев.

"Поэтому я не уверен, что приход на этот рынок поставщиков оружия из других стран облегчит ситуацию. Я думаю, что, скорее всего, эта ситуация станет более сложной", - подчеркнул премьер-министр.

При этом премьер выразил уверенность в том, что "оружие может и должно приобретаться не только для того, чтобы его когда-то использовать, а для того, чтобы оно было фактором сдерживания".

"И вот этот момент нужно оценивать всем сторонам конфликта", - подчеркнул он.

Глава Кабмина напомнил, что Россия является страной-партнером как для Армении, так и для Азербайджана. Армения также является союзником РФ по ОДКБ.