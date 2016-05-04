​Лавров: Документальное оформление идей по урегулированию в Карабахе реально

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Москва считает возможным, хотя и сложным, документальное оформление идей политического урегулирования проблемы Нагорного Карабаха".

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наверное, страсти должны остыть, это понятно. Но политический процесс, политическое урегулирование не имеют альтернативы. И есть известные идеи, которые обсуждались сторонами. И я по-прежнему убежден, что их сложно, но можно оформить в документы, которые будут всем сторонам приемлемы", - заявил Лавров.

Наряду с этим министр отметил, что официальная Москва считает главным пресечь любые нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, разработав для этого действенные механизмы.

По его словам, президенты Армении и Азербайджана высказались в пользу создания такого механизма расследования инцидентов, укрепления доверия.

"Поручили ОБСЕ этим заниматься, и представители ОБСЕ набросали такой проект с разными вариантами. Но, к сожалению, на том этапе в 2012 году дело дальше не пошло. Но сейчас мы хотим, чтобы стороны к этому вернулись, германское председательство в ОБСЕ хочет проявить активность, и мы поощряем это желание", - сказал министр.