Кямран Иманов: Армянская история построена на мифах

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Армянская история построена на мифах".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Агентства по авторским правам Кямран Иманов.

Он сказал, что армянство в вопросах присвоения азербайджанских культурных традиций наряду с армянскими традициями склонно еще и к такому виду народного искусства, как мифотворчество.

И "великая Армения" и "автохтонность армян на Южном Кавказе" и "великая армянская культура" или же "армянские истоки цивилизации" - все эти мифы и вранье (фальш) наподобие "армянского геноцида" действительно требуют "большого таланта".

Глава агентства заявил, что основная цель этой мифологии - связать стереотип "великих земель" с территориальными претензиями к соседям, придать "естественность" присвоению культурного наследия соседей, приводить "факты" для собственного оправдания и заработать "легитимность".

"Наконец, именно эта мифология формирует мировоззрение армянских деятелей - будь то политики, ученые или масса", - сказал К. Иманов

К. Иманов отметил, что выдвинутый армянской "специальной миссией" стереотип препятствует признанию международного права в качестве краеугольного камня современного миропорядка.