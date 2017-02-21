Конгрессмен США осудил Ходжалинский геноцид

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Член Конгресса США от Калифорнии, конгрессмен Хуан Варгас выступил с заявлением по случаю 25-летней годовщины Ходжалинской резни.

Как сообщает Report, в заявлении, отправленном Генеральному консульству Азербайджана в Лос-Анджелесе, говорится об азербайджанцах, убитых во время Ходжалинской резни, и осуждается эта ужасная трагедия.

В документе отмечается, что 26 февраля 1992 года во время Ходжалинской резни, совершенной в отношении азербайджанского народа, совершено массовое убийство более 600 невинных мирных жителей, в том числе убито большое количество детей, женщин и стариков.

Подчеркивается, что организация “Human Rights Watch” назвала трагедию в Ходжалы "самой большой резней в регионе".

В заявлении говорится, что этот ужасный случай показывает, насколько важно иметь взаимопонимание и толерантность между народами мира.

Отметим, что конгрессмен Хуан Варгас является членом демократической партии, с 2013 года представляет в палате представителей Конгресса США второй по величине город в Калифорнии Сан-Диего и округ Империал. Он является членом Конгресса по финансовым услугам. Раньше был членом Сената штата Калифорнии и Ассамблеи.