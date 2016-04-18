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    Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит регион в ближайшее время

    ​Конференция по нагорно-карабахскому конфликту состоится в Грузии в июле

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин посетит регион в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом спецпредставитель Кристиан Вигенин заявил на встрече парламентариев из 15 стран ОБСЕ на границе Германии и Франции, посвященной теме урегулирования затяжных конфликтов.

    По его словам,  этот визит связан с подготовкой конференции по нагорно-карабахскому конфликту, которая пройдет с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ  в июле в Тбилиси  во время  ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Грузии.

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