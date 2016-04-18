Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу посетит регион в ближайшее время

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин посетит регион в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом спецпредставитель Кристиан Вигенин заявил на встрече парламентариев из 15 стран ОБСЕ на границе Германии и Франции, посвященной теме урегулирования затяжных конфликтов.

По его словам, этот визит связан с подготовкой конференции по нагорно-карабахскому конфликту, которая пройдет с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в июле в Тбилиси во время ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Грузии.