 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Каспшик награжден за свою деятельность по нагорно-карабахскому конфликту

    США и Россия наградили личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ США и Россия наградили личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика за его деятельность по нагорно-карабахскому конфликту. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

    Награда была вручена в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, открывшегося 4 декабря в швейцарском Базеле.

    Напомним, А.Каспшик исполняет обязанности личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху с января 1997 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi