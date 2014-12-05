Каспшик награжден за свою деятельность по нагорно-карабахскому конфликту

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ США и Россия наградили личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика за его деятельность по нагорно-карабахскому конфликту. Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Награда была вручена в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, открывшегося 4 декабря в швейцарском Базеле.

Напомним, А.Каспшик исполняет обязанности личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху с января 1997 года.