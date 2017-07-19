Ирина Хакамада: Карабах - ключевой момент, препятствующий единству постсоветского пространства

Москва. 19 июля. REPORT.AZ/ Выхода из кровавых конфликтов на территории СНГ пока не видно. Об этом российскому бюро Report заявила известный политик и публицист, член Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека Ирина Хакамада.

По ее словам, Нагорный Карабах как и другие конфликты на постсоветском пространстве - это звенья одной цепи.

"Карабах - ключевой момент, препятствующий единству постсоветского пространства. Я уже лет 10 как не занимаюсь этой проблематикой, и судить мне сейчас сложно. Считаю, что Карабах, так же как и Приднестровье, так же как и Донбасс, так же как Абхазия и Южная Осетия – всё это территориальные споры, пережитые кровавыми конфликтами в постсоветских странах. И выходов из этих конфликтов пока не видно. Моё личное представление об их разрешении слишком романтично, чтоб это можно было претворить в реальность", - сказала Ирина Хакамада.

По ее мнению, разжигание национализма в конфликтующих странах ни в какой мере не продвигает вопрос решения этих конфликтов.

И. Хакамада рассказала, что 10 лет назад была в Баку. "Город очень красивый, по-настоящему восточный, в нём живут представители разных народов, даже армяне», - сказала она. "Замечательно, что русский язык настолько развит в Азербайджане. Русский, хоть и не государственный язык, но очевидно, что он в Баку является своего рода лингва франка. Этому способствует высокий уровень экономических, культурно-гуманитарных связей между Россией и Азербайджаном", - добавила Хакамада.

В восхищенных тонах российский политик высказалась и об азербайджанской молодёжи, с которой пообщалась во время той самой лекции в Баку: "Меня поразила азербайджанская молодёжь. Она очень продвинутая, образованная, чтят свои традиции и при этом могут видеть картину мира в целом.

Знаю, что много азербайджанцев получают образование в России. Каждый получает образование, которое он считает лучшим. Сейчас пересечение границы не является какой-то сверхзадачей. Мир давно живет глобально. Англичане учатся в американских вузах, французы скажем в итальянских и так далее. Поэтому отрадно, что азербайджанские семьи находят возможность отправить своих детей на обучение в престижных вузах России".