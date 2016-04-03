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    ​Иран предложил Азербайджану помощь и поддержку в урегулировании конфликта

    Министр обороны Ирана: Тегеран признает территориальную целостность Азербайджана

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил напряженную ситуацию на линии фронта с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал-майором Хусейном Дехганом .

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, в ходе разговора иранский министр еще раз подчеркнул, что Иран признает территориальную целостность Азербайджана, выразив надежду на скорейшее урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в рамках международных норм.

    Х. Дехган также предложил азербайджанской стороне помощь и поддержку в урегулировании конфликта.

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