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    Президент ​Ильхам Алиев: Статус-кво неприемлем

    Президент Азербайджана: По линии разграничения постоянно происходят нарушения, режим прекращения огня нестабилен, он хрупок

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня на линии разграничения в Нагорном Карабахе нестабилен, хрупок, существующий статус-кво неприемлем.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во вторник в Берлине.

    "По линии разграничения постоянно происходят нарушения, режим прекращения огня нестабилен, он хрупок. Сегодняшний статус-кво неприемлем. С апреля Армения продолжает вооруженные провокации в отношении нас", - заявил И.Алиев.

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