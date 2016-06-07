Президент ​Ильхам Алиев: Статус-кво неприемлем

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня на линии разграничения в Нагорном Карабахе нестабилен, хрупок, существующий статус-кво неприемлем.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во вторник в Берлине.

"По линии разграничения постоянно происходят нарушения, режим прекращения огня нестабилен, он хрупок. Сегодняшний статус-кво неприемлем. С апреля Армения продолжает вооруженные провокации в отношении нас", - заявил И.Алиев.