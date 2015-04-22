Первый заместитель генпрокурора: Завершилось следствие по 32 уголовным делам, связанным с учиненными армянами против Азербайджана терактами

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Завершилось следствие по 32 уголовным делам, связанным с учиненными армянами против Азербайджана терактами".

Как сообщает Report, об заявил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов на прошедшей в Центре стратегических исследований при президенте Азербайджана презентации книги Олега Кузнецова "Транснациональный армянский терроризм в XX веке: историко-криминологические исследования".

Р.Усубов отметил, что с начала 80-х годов прошлого века Азербайджан неоднократно сталкивался с армянским террором: "Для создания паники при оккупации принадлежащих Азербайджану нагорно-карабахского региона и прилегающих 7 районов, а также для совершения массовых убийств, органы спецслужб Армении учиняли многочисленные теракты далеко от районов военных операций, в населенных пунктах, где проживало мирное азербайджанское население. Жертвами терактов становились тысячи невинных людей".

Первый заместитель генпрокурора добавил, что территория учиненных армянами на азербайджанских землях терактов довольно обширна: "Чтобы убедиться в этом достаточно проследить за хронологией терактов, происшедших только в конце XX века. Помимо военной агрессии, Армения прибегала к терактам против гражданского населения Азербайджана. Кульминацией этих зверских актов стало уничтожение населения Ходжалы в феврале 1992 года".

Р.Усубов отметил, что основными организаторами и руководителями этих преступлений являются экс-президент Армении Роберт Кочарян и нынешний президент Серж Саргсян, и сообщил об активном продолжении следствия уголовных дел, связанных со всеми терактами.