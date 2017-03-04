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    Госсекретарь: США продолжат активно поддерживать урегулирование карабахского конфликта

    Была подчёркнута необходимость выполнять договорённости, достигнутые в прошлом году на встречах в Вене и Санкт-Петербурге

    Баку. 4 марта. REPORT. AZ/ "США продолжат активно поддерживать мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. 

    По информации пресс-службы МИД Армении, в ходе разговора Тиллерсон и Налбандян менялись мнениями о действиях по продвижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Была подчёркнута необходимость выполнять договорённости, достигнутые в прошлом году на встречах в Вене и Санкт-Петербурге.

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