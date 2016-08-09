Госсекретарь МИД Словакии: Минская группа играет незаменимую роль в процессе поиска решения нагорно-карабахского конфликта

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ "Словакия всегда защищала принцип соблюдения международного права, включая суверенитет и территориальную целостность не только на Южном Кавказе". Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил госсекретарь министерства иностранных дел Словакии, председательствующей в этом полугодии в Совете Европейского Союза, Лукаш Паризек.

"Главной задачей сейчас является продолжение дискуссий для политического решения конфликта, что является единственным путем, который, как мы считаем, принесет мир", -заявил госсекретарь, комментируя вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

Л. Паризек отметил, что Словакия приветствует, что в Санкт-Петербурге лидеры Азербайджана и Армении вновь заявили о намерении прекратить огонь и мирно решить конфликт, о чем было заявлено и ранее 16 мая в Вене. "Стороны должны быть привержены реализации Венских соглашений", - заявил госсекретарь МИД Словакии.

По его словам, Словакия полностью поддерживает работу Минской группы ОБСЕ, "которая играет незаменимую роль в процессе поиска решения нагорно-карабахского конфликта". Словакия также высоко ценит и приветствует вовлеченность Германии в процесс восстановления мирных переговоров между Баку и Ереваном.