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    Госдеп: США остаются приверженными мирному и долгосрочному урегулированию карабахского конфликта

    Госдепартамент США официально объявил о назначении нового сопредседателя МГ ОБСЕ

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США официально объявил о назначении Эндрю Шеффера в качестве нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

    "США остаются приверженными процессу Минской группы, и помощи сторонам в достижении долгосрочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта... Эндрю Шеффер готов содействовать сторонам в достижении этой цели",- заявила Х. НАуэрт.

    Спикер Госдепа отметила, что американская сторона уведомила правительства Азербайджана и Армении об этом назначении, которое вступает в силу с настоящего времени.

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