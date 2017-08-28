Госдеп: США остаются приверженными мирному и долгосрочному урегулированию карабахского конфликта

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США официально объявил о назначении Эндрю Шеффера в качестве нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

"США остаются приверженными процессу Минской группы, и помощи сторонам в достижении долгосрочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта... Эндрю Шеффер готов содействовать сторонам в достижении этой цели",- заявила Х. НАуэрт.

Спикер Госдепа отметила, что американская сторона уведомила правительства Азербайджана и Армении об этом назначении, которое вступает в силу с настоящего времени.