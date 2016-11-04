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    Главы МИД Германии и Армении обсудили нагорно-карабахский конфликт

    Стороны сошлись во мнении о том, что нет альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в Берлине со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, сообщает Report со ссылкой на NEWS.am

    Собеседники подробно обсудили шаги в направлении укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    Главы внешнеполитических ведомств двух стран коснулись темы и урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

    Стороны сошлись во мнении о том, что нет альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта.

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