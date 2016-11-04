Главы МИД Германии и Армении обсудили нагорно-карабахский конфликт

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в Берлине со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном, сообщает Report со ссылкой на NEWS.am

Собеседники подробно обсудили шаги в направлении укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран коснулись темы и урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Стороны сошлись во мнении о том, что нет альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта.