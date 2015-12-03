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    ​Глава МИД Румынии: Вопросу урегулирования неразрешенных конфликтов cледует уделять больше внимания

    Министр отметил отсутствие прогресса в урегулировании приднестровского, нагорно-карабахского конфликтов и конфликта в Грузии

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Вопросу урегулирования неразрешенных конфликтов cледует уделять больше внимания, поставить этот вопрос выше в повестке дня ОБСЕ". 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Лазарь Комэнеску, выступая на заседании 22-го Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Белграде.

    Выступая министр отметил отсутствие прогресса в урегулировании приднестровского, нагорно-карабахского конфликтов и конфликта в Грузии.

    Л.Комэнеску подчеркнул, что отсутствие прогресса в решении этих конфликтов является доказательством необходимости уделять больше внимания этим регионам. 

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