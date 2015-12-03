​Глава МИД Румынии: Вопросу урегулирования неразрешенных конфликтов cледует уделять больше внимания

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Вопросу урегулирования неразрешенных конфликтов cледует уделять больше внимания, поставить этот вопрос выше в повестке дня ОБСЕ".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Лазарь Комэнеску, выступая на заседании 22-го Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Белграде.

Выступая министр отметил отсутствие прогресса в урегулировании приднестровского, нагорно-карабахского конфликтов и конфликта в Грузии.

Л.Комэнеску подчеркнул, что отсутствие прогресса в решении этих конфликтов является доказательством необходимости уделять больше внимания этим регионам.