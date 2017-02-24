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    Глава МИД Джибути: Многие резолюции ООН принимаются, но к сожалению, не исполняются

    Позиция Джибути в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана неизменна

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "С 90-х годов Джибути поддерживает Азербайджан на международной арене. Его позиция в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана неизменна". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути Махмуд Али Юсуф, комментируя позицию страны касательно нагорно-карабахского урегулирования. 

    Напомнив о четырех резолюциях Совбеза ООН, призывающих освободить оккупированные территории Азербайджана, глава МИД с сожалением отметил, что многие резолюции принимаются, но  так и не исполняются, что можно увидеть на примере Палестины.

    "Наша цель добиться справедливости в данном вопросе", - отметил Махмуд Али Юсуф. 

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