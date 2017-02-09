Глава МИД: Несколько раз мы были довольно близки к вопросу сдвига в переговорах по карабахскому урегулированию

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Все понимают, что существующий сегодня статус-кво никого не удовлетворяет, кроме, может быть, армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Несколько раз в мою бытность министром мы были довольно близки к вопросу сдвига... Мы, конечно, не довольны тем, что в течение 20 лет оккупированные территории освобождаются только, к сожалению, военной силой. Освобождено село Джоджуг Мярджанлы Джабраильского района Азербайджана, туда люди уже возвращаются. К огромному сожалению, военными действиями освобождается каждая территория, хотя мы с первого дня говорили, что вопрос должен решаться мирным путем", - заявил глава МИД.