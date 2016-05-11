Глава ИВ: В Тертере на 17 жилых пунктов сброшено свыше 280 снарядов - ФОТО

Тертер. 11 мая. REPORT.AZ/ В Тертере на 17 жилых пунктов сброшено свыше 280 снарядов из тяжелой артиллерии.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, информируя представителей дипломатических корпусов, аккредитованных в Азербайджане, о последней ситуации на фронте.

Глава Исполнительной власти отметил, что на этих территориях сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMА) обезвредили 59 неразорвавшихся боеприпасов: "Сотрудники агентства в настоящее время проводят в прифронтовых селах мероприятия по поиску и очищению от мин".

М.Мамедов также подчеркнул, что армянские вооруженные подразделения нацелились на мирное население: "Армяне периодически обстреливают прифронтовые села и жилые пункты, сельхоз участки. Наряду с тяжелой артиллерией, они пользуются запрещенным на международном уровне ядовитым оружием. Вчера армяне использовали снаряд с белым фосфором, что еще раз показало, что армяне стараются нанести ущерб мирному населению и массово уничтожить его".