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    ​Генсек ОДКБ: Острота противостояния в Нагорном Карабахе не снижается

    Остается вероятность эскалации так называемых замороженных конфликтов

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/  Острота вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе не снижается. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа на 5-й Московской конференции по международной безопасности в Москве.

    "Остается вероятность эскалации так называемых замороженных конфликтов. Последнее время резко. И к сожалению, не снижается острота вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе", -  заявил Бордюжа.

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