​Генсек ОДКБ: Острота противостояния в Нагорном Карабахе не снижается

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Острота вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе не снижается. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа на 5-й Московской конференции по международной безопасности в Москве.

"Остается вероятность эскалации так называемых замороженных конфликтов. Последнее время резко. И к сожалению, не снижается острота вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе", - заявил Бордюжа.