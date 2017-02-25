Эксперт: для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе нужно взаимодействие США и РФ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ США следует взаимодействовать с Россией в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха.

Как передает Report, такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт нью-йоркского Совета по международным делам профессор Кэри Кавано, ранее занимавший пост спецпредставителя США по урегулированию конфликтов в Евразии.

В меморандуме, распространенном в пятницу Центром по предотвращению конфликтов при Совете по международным делам, он предостерег, что новая вспышка насилия на Южном Кавказе может поставить под угрозу отношения Вашингтона с Москвой, Анкарой и Тегераном.

"Президент (США Дональд) Трамп уже заявлял о намерении взаимодействовать с Россией, - отметил собеседник агентства. - Совместные действия в том, что касается урегулирования в Нагорном Карабахе, могли бы стать отправной точкой для дальнейших усилий двух стран в других областях".

Меморандум содержит рекомендацию, адресованную администрации США, активнее контактировать с Россией в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Это наиболее предпочтительная площадка для американо-российского партнерства, где обе стороны содействуют достижению общих, не подвергаемых сомнению целей: минимизации возможности возникновения вооруженного конфликта и мирному урегулированию", - полагает Кавано, являвшийся в 1999-2001 годах сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

"Неверно было бы считать, что Минский процесс не дал результатов, - подчеркнул он. - Тот факт, что в последнее время не было крупномасштабного конфликта, говорит сам за себя". Эксперт уверен в необходимости применить на практике ранее согласованные меры по укреплению доверия и безопасности в регионе, в частности увеличить число наблюдателей от ОБСЕ и создать независимый механизм для расследования инцидентов на линии соприкосновения сторон, что поможет сократить число нарушений соглашения о прекращении огня. "Урегулирование этого конфликта отвечает интересам всех", - добавил Кавано.