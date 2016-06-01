​Экс-президент Армении пожаловался на отсутствие экипировки у армянской армии

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия доставила немало хлопот армянским ВС в ночное время.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью изданию 2rd.am.

"Уже более двух лет армия противника доставляла много хлопот в ночное время суток, поскольку была оснащена всем необходимым. Что нам мешало оснастить армию в достаточном количестве приборами ночного видения, тепловизорами, ночными прицелами, средствами связи, средствами индивидуальной защиты для мобресурса?", - отметил Р.Кочарян.

Р.Кочарян также отметил, что командирский состав управляет боем сотовым телефоном: "Ненормально, когда командир управляет боем сотовым телефоном, когда на взводном опорном пункте нет ночных прицелов или не хватает бронежилетов для призванного из мобресурса личного состава".