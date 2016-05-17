Экс-глава МИД: Азербайджан не даст согласия на установку камер на линии соприкосновения войск

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "В переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержом Саргсяном был сделан анонс очередной встречи. Это показывает, что некоторые вопросы остались нерешенными. Армения должна взять отсрочку, подумать над предложениями, озвученными в Вене, и подготовить общественное мнение".

Об этом Report заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

Затронув предложение установки камер наблюдения на линии соприкосновения войск, экс-министр отметил, что установление камер возможно в том случае, если азербайджанские земли будут освобождены от оккупации: "Для обеспечения режима прекращения огня можно воспользоваться техническими средствами. Однако, где будут установлены камеры? Азербайджан не даст согласия на установку камер на линии соприкосновения войск. Азербайджан неоднократно заявлял, что если Армения хочет безопасности, она должна освободить оккупированные территории".

Т. Зульфугаров подчеркнул, что оккупированные азербайджанские земли должны быть безоговорочно освобождены: "Позиция Азербайджана известна и неоднократно комментировалась. То есть, оккупированные территории должны быть безоговорочно освобождены. Этот вопрос будет решен либо военным, либо мирным путем. Это позиция Азербайджана, и я не верю, что она изменится. Уже истекло время для несерьезных заявлений армянской стороны".

Отметим, что 16 мая в столице Австрии Вене состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. В переговорах участвовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, Госсекретарь Франции по вопросам Европы Арлем Дезир.