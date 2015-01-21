Джемиль Чичек: Одним из важнейших вопросов, на который должен обратить внимание исламский мир, является карабахский конфликт

Баку. 21 января. REPORT.AZ / 21 января в Стамбуле начала работу 10-я сессия Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, председатель Великого национального собрания Турции (TBMM) Джемиль Чичек во время своего выступления на конференции заявил, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан.

Он отметил, что одним из важнейших вопросов, на который должен обратить внимание исламский мир, является карабахский конфликт: "Нагорно-карабахская проблема мешает установлению спокойствия и стабильности на Южном Кавказе. Оккупация 20% территории Азербайджана неприемлема. Условием для мира и благополучия на Южном Кавказе является разрешение нагорно-карабахской проблемы в рамках сохранения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На сегодняшний день в Азербайджане более миллиона людей являются беженцами. Мы не можем сказать, что мировое сообщество уделяет этому вопросу должное внимание. Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана во всех сферах".