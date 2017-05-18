Доклад ЕС: Карабахский конфликт требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с международным правом

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения и требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с международным правом".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня совместном докладе ЕС "Об осуществлении обзора политики европейского соседства".

В докладе отмечается, что пять из шести восточных стран-партнеров ЕС затронуты конфликтами.

"ЕС продолжает поддерживать мирное решение нагорно-карабахского конфликта, где статус-кво неустойчив", - отмечается в докладе.

В нем содержится призыв сторонам соблюдать режим прекращения огня и продолжить предметные переговоры по установлению мира под эгидой Минской группы ОБСЕ. "Частые визиты Специального представителя Европейского союза в регион поддерживают усилия сопредседателей Минской группы и продолжающуюся деятельность по миростроительству и являются демонстрацией интереса и заинтересованности ЕС в мирном урегулировании этого затяжного конфликта", - говорится в докладе.