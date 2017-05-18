 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Доклад ЕС: Карабахский конфликт требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с международным правом

    Пять из шести восточных стран-партнеров ЕС затронуты конфликтами

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения и требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с международным правом". 

    Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня совместном докладе ЕС "Об осуществлении обзора политики европейского соседства".

    В докладе отмечается, что пять из шести восточных стран-партнеров  ЕС затронуты конфликтами. 

    "ЕС продолжает поддерживать мирное решение нагорно-карабахского конфликта, где статус-кво неустойчив", - отмечается в докладе.

    В нем содержится призыв сторонам соблюдать режим прекращения огня и продолжить предметные переговоры по установлению мира под эгидой Минской группы ОБСЕ. "Частые визиты Специального представителя Европейского союза  в регион поддерживают усилия сопредседателей Минской группы и продолжающуюся деятельность по миростроительству и являются демонстрацией интереса и заинтересованности ЕС в мирном урегулировании этого затяжного конфликта", - говорится в докладе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi