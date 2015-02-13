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    Cопредседатели проинформируют членов Минской группы о ходе переговорного процесса по Карабаху

    Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибыли в Вену

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформируют членов группы о ходе переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Как сообщает Report, об этом в своей странице в Twitter написал сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

    Он отметил, что встреча членов Минской группы состоится в Вене, после чего сопредседатели направятся в регион, где продолжат обсуждения по урегулированию конфликта.

    Отметим, 16 февраля посредники проведут встречи в Баку, 17 февраля прибудут в Ереван. 

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