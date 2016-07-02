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    Член делегации Азербайджана: Дальнейшее продолжение неурегулированных конфликтов на пространстве ОБСЕ недопустимо

    Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Дальнейшее продолжение неурегулированных конфликтов на пространстве ОБСЕ недопустимо.

    Как сообщает Report, об этом, выступая на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Тбилиси, заявил член азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса Эльшад Гасанов.

    По его словам, эти конфликты являются угрозами для региона: "Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем. Как отметил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, рассмотрение предложений по этому вопросу дает надежду на то, что конфликт будет урегулирован".

    Депутат также призвал мировое сообщество объединиться для урегулирования конфликтов.

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