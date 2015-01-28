ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 января планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Мязям Газахского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Саймон Тиллер.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Евгений Шаров и Питер Сведберг.