Брайза: Путин отстраняет Азербайджан и Армению от Запада, пока Вашингтон занимает выжидательную позицию

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Вашингтон не принимает активного участия в разрешении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ, экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы для Washington Post .

По его мнению, этим "нарочитым невниманием" властей США пользуется Москва, которая отстраняет Азербайджан и Армению от Запада и укрепляет свое влияние в регионе.

Брайза, комментируя недавнюю вспышку насилия на линии соприкосновения, отмечает, что президент России Владимир Путин контролирует ситуацию с помощью интенсивной дипломатии, тогда как президент США Барак Обама не демонстрирует никакого интереса к вопросу. "Белый дом даже не удосужился опубликовать официальное заявление, а Госдепартамент США ограничился сдержанной реакцией", - отмечает автор статьи.

В то же время российские министры иностранных дел и обороны активно взаимодействовали с коллегами из Еревана и Баку. В результате соглашение о прекращении огня 5 апреля было заключено при посредничестве Москвы, но без прямого участия Минской группы ОБСЕ.

"Таким образом, Россия выиграла в двух ключевых направлениях, - пишет Брайза.- Во-первых, она восстанавливает свою репутацию на международной арене после "провала" на Украине. Во-вторых, у лидеров Армении и Азербайджана сложилось впечатление, что Москва единолично определяет стратегию на Южном Кавказе".

На взгляд обозревателя, после перемирия Путин начал вынуждать Азербайджан присоединиться к "своему противовесу ЕС и НАТО" – Евразийскому экономическому союзу и Организации Договора о коллективной безопасности. Москва также объявила, что россияне смогут ездить в Армению по российским паспортам. Тем самым она "фактически убрала границы между двумя странами". "Кроме того, Иран, предыдущие попытки которого встроиться в посреднический процесс по Нагорному Карабаху отклонялись, действует совместно с Россией, образуя трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном и заполняя стратегический вакуум, оставленный США", - отмечает автор статьи.

"Таким образом, Путин отстраняет Азербайджан и Армению от Запада, создавая основу будущим кризисам, пока Вашингтон занимает выжидательную позицию", – резюмирует Мэтью Брайза.