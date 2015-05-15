МИД: Армения целенаправленно не дает возможности для контактов между азербайджанской и армянской общинами Карабаха

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан с первых дней поддерживает контакты и диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики". Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика.

Х. Гаджиев добавил, что Армения целенаправленно не дает возможности для контактов между азербайджанской и армянской общинами Азербайджана и отвергает все связанные с этим инициативы. "Это еще раз доказывает, что все призывы Армении к мерам по "построению доверия" являются ничем иным как ерундой и их истинной целью является сокрытие факта оккупации и агрессии в отношении Азербайджана".

Напомним, ранее сопредседатель МГ ОБСЕ Д. Уорлик заявил Report, что все предложения посредников по изменению статуса-кво, повышению прозрачности и улучшению безопасности последовательно отклоняются.