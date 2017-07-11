Азербайджан обратился к председателю ПА ОБСЕ в связи с провокацией со стороны Армении на линии фронта

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова направила обращение председателю ПА ОБСЕ Кристин Муттонен в связи с совершенной армянами последней диверсией в Физули.

Как сообщает Report, Б.Мурадова сказала, что к обращению прикреплены соответствующие документы и фотографии.

Она отметила, что в обращении звучит просьба, чтобы нагорно-карабахский конфликт постоянно находился в центре внимания ПА ОБСЕ, чтобы Ассамблея обеспечила через своего представителя более серьезную оценку этого вопроса, и предприняла шаги для предотвращения подобных провокаций.

Б.Мурадова добавила, что всем парламентским группам дружбы стран были представлены такие обращения и информирование продолжается: "Подобные покушения и провокации, направленные против гражданских лиц, должны не только осуждаться, но в то же время должно быть обеспечено устранение подобных фактов, необходимо положить конец провокациям войск Армении на линии соприкосновения и должно быть обеспечено принятие шагов со стороны соответствующих структур".