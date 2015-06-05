​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 72 раза за сутки

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 72 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как говорится в информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылхаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района - азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чайлы, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Юсифджанлы, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.