​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 60 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Юсифджанлы, Кянгярли, Гарагашлы, Баш Гярвянд Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.