​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 60 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гейарх Тертерского района, Шураабад, Ширванлы, Шыхлар, Гарагашлы, Мярзили, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел подавлен ответным огнем.