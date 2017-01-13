Армянские вооруженные подразделения 50 раз нарушили режим прекращения огня, используя пулеметы

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 50 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, - позиции, расположенные на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Баш Гарвенд, Шыхлар, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.