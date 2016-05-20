Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ / За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Агбулаг Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана также подвергнуты обстрелу с безымянных высот на территории Горанбойского района.