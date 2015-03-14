​Армянские вооруженные формирования 52 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 52 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селе Кемерли, Гызылгаджилы Газахского района с территории села Довех и безымянных высот Ноембрянского района, а позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе - с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Чайлы, Гызыл Оба Тертерского района, Джавахирли, Новрузлу, Кенгерли, Сарыджалы, Шихлар, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Ашагы Вейсалли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших Вооруженных сил огневые точки врага подавлены.