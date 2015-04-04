​Армянские вооруженные формирования 49 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, на различных направлениях фронта 49 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает агентство Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Алибейли Товузского района с позиций в селе Айгепар Бердского района, в селе Кемерли Газахского района с позиций в селе Доверх Ноемберянского района, а позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Шихлар, Шураабад, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Баш Гервенд, Марзили, Джавахирли, Юсифджанлы Агдамского района, населенные пункты Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.