​Армянские вооруженные формирования 37 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 37 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Джавахирли, Кенгерли, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.