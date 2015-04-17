​Армянские вооруженные формирования 33 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 33 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Юсифджанлы, Джавахирли, Сарыджалы, Ширванлы, Шихлар, Марзили Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.