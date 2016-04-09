​Армяне вновь спровоцировали эскалацию напряженности на линии фронта

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя 60-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 120 раз за сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, Паравакар, Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селе Гызылгаджили Газахского района, селе Кохнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, - позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района, с позиций в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гярвянд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 121 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.