Армяне в очередной раз нарушили режим прекращения огня с использованием минометов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 135 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60-миллиметровые минометы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Кянгярли, Юсифджанлы, Новрузлу, Джавахирли, Шихлар Агдамского района, Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.